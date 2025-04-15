СМИ: На месте удара по Сумам находились около 200 боевиков ВСУ

На месте удара по Сумам находились около 200 военныхВооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.

ВС России 13 апреля ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах

Среди них было командование оперативно-тактической группы «Северск». Это офицеры 95-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады теробороны Украины.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в Сумах была «очередная «сходка» украинских военачальников со своими западными коллегами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:Российская АрмияВСУУкраина

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