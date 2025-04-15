СМИ: На месте удара по Сумам находились около 200 боевиков ВСУ
15 апреля 202501:01
На месте удара по Сумам находились около 200 военныхВооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.
Среди них было командование оперативно-тактической группы «Северск». Это офицеры 95-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады теробороны Украины.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в Сумах была «очередная «сходка» украинских военачальников со своими западными коллегами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru