Украине предрекли политический коллапс на фоне ударов ВС РФ
Регулярные удары российской армии по объектам военно-промышленного комплекса и системам коммуникации Украины ослабляют режим Киева с политической точки зрения. Такую оценку в комментарии «Газете.Ru» дал бывший народный депутат Спиридон Килинкаров. По его мнению, при таких обстоятельствах влияние Верховной Рады на политические процессы в стране может усилиться.
В целом, по оценке Килинкарова, всё это может вызвать коллапс власти на Украине. Он отметил, что к президенту Владимиру Зеленскому уже появился ряд вопросов со стороны представителей политической элиты страны. Ключевой из них – как республика собирается пережить предстоящую зиму?
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в Минобороны Польши предложили разместить завод по выпуску зенитных ракет Patriot для Украины на своей территории в целях безопасности от российских ударов.
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