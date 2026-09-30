Регулярные удары российской армии по объектам военно-промышленного комплекса и системам коммуникации Украины ослабляют режим Киева с политической точки зрения. Такую оценку в комментарии «Газете.Ru» дал бывший народный депутат Спиридон Килинкаров. По его мнению, при таких обстоятельствах влияние Верховной Рады на политические процессы в стране может усилиться.

В целом, по оценке Килинкарова, всё это может вызвать коллапс власти на Украине. Он отметил, что к президенту Владимиру Зеленскому уже появился ряд вопросов со стороны представителей политической элиты страны. Ключевой из них – как республика собирается пережить предстоящую зиму?

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в Минобороны Польши предложили разместить завод по выпуску зенитных ракет Patriot для Украины на своей территории в целях безопасности от российских ударов.

