В Госдуме объяснили, почему Макрон признал значимость российского газа для Европы

Заявления действующего президента Франции Эммануэля Макрона о значимости газа из России призваны повысить популярность у избирателей. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Александр Асафов. Он отметил, что такие слова звучат из уст французского лидера, несмотря на то, что его политическая жизнь заканчивается, и не означают изменением стратегического курса в отношении РФ.

Ранее Макрон признал, что российское голубое топливо было краеугольным камнем конкурентоспособности промышленности Европы. Как пояснил Асафов, президент вынужден делать такие заявления ради собственной политической силы, поскольку его оппоненты более реалистичны. Они, в том числе, выступают за, по крайне мере, сокращение помощи Украине, а также высказываются о плачевной ситуации в экономике Франции.

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Депутат считает, что всё это, однако, не приведет к возобновлению импорта российских углеводородов Парижем.

Ранее научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о том, что в случае победы на президентских выборах во Франции лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен, есть шанс, что политика Парижа в отношении Москвы станет менее ястребиной.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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