Заявления действующего президента Франции Эммануэля Макрона о значимости газа из России призваны повысить популярность у избирателей. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Александр Асафов. Он отметил, что такие слова звучат из уст французского лидера, несмотря на то, что его политическая жизнь заканчивается, и не означают изменением стратегического курса в отношении РФ.

Ранее Макрон признал, что российское голубое топливо было краеугольным камнем конкурентоспособности промышленности Европы. Как пояснил Асафов, президент вынужден делать такие заявления ради собственной политической силы, поскольку его оппоненты более реалистичны. Они, в том числе, выступают за, по крайне мере, сокращение помощи Украине, а также высказываются о плачевной ситуации в экономике Франции.