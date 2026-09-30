Россиянам объяснили, почему соки и пюре вредят зубам детей не меньше конфет
Детские соки, фруктовые пюре и так называемые «полезные» батончики могут нанести зубам гораздо больше вреда, чем обыкновенные конфеты. Всё дело в частоте их употребления, заявила в комментарии «Газете.Ru» детский стоматолог научной стоматологии «Дантистофф» Амина Высотенко.
Она подчеркнула, что частота употребления ребенком сладких продуктов и напитков между основными приемами пищи напрямую влияет на риск развития кариеса. Бактерии используют сахара из пищи и выделяют кислоты, под которыми эмаль начинает терять минералы. Слюна постепенно нейтрализует кислую среду, но, если ребенок снова пьет сок или ест сладкое, процесс запускается по новой.
При этом надпись на упаковке «без добавленного сахара» не означает, что он там не присутствует. Как пояснила специалист, фруктоза, глюкоза и другие сахара, которыми изначально был насыщен фрукт, сохраняются в переработанном продукте.
Ранее почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о значительном переизбытке врачей-стоматологов в крупных городах страны. При том, что в небольших населенных пунктах ощущается нехватка специалистов по зубам.
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