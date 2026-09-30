Россиянам объяснили, почему соки и пюре вредят зубам детей не меньше конфет

Детские соки, фруктовые пюре и так называемые «полезные» батончики могут нанести зубам гораздо больше вреда, чем обыкновенные конфеты. Всё дело в частоте их употребления, заявила в комментарии «Газете.Ru» детский стоматолог научной стоматологии «Дантистофф» Амина Высотенко.

Она подчеркнула, что частота употребления ребенком сладких продуктов и напитков между основными приемами пищи напрямую влияет на риск развития кариеса. Бактерии используют сахара из пищи и выделяют кислоты, под которыми эмаль начинает терять минералы. Слюна постепенно нейтрализует кислую среду, но, если ребенок снова пьет сок или ест сладкое, процесс запускается по новой.