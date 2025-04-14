«Сходка ВСУ»: Лавров рассказал, кто был целью удара ВС РФ по Сумам
14 апреля 202516:35
Россия располагает фактами о том, кто находился на объекте в Сумах, который был поражён ВС РФ. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
По его словам, в Сумах была «очередная «сходка» украинских военачальников со своими западными коллегами».
«То ли под видом наёмников, то ли не знаю под видом кого. Там находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят», - сказал министр.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС России 13 апреля ударили «Искандерами» по месту совещания командования ВСУ в Сумах, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru