«Сходка ВСУ»: Лавров рассказал, кто был целью удара ВС РФ по Сумам

Россия располагает фактами о том, кто находился на объекте в Сумах, который был поражён ВС РФ. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 235 солдат и РСЗО «Град»

По его словам, в Сумах была «очередная «сходка» украинских военачальников со своими западными коллегами».

«То ли под видом наёмников, то ли не знаю под видом кого. Там находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят», - сказал министр.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС России 13 апреля ударили «Искандерами» по месту совещания командования ВСУ в Сумах, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:АтакаВСУСпецоперацияСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры