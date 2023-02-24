В Варшаве подтвердили доставку польских танков Leopard 2 на Украину

Первые четыре танка Leopard 2 уже прибыли из Польши на украинскую территорию, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на открытии Совета национальной безопасности страны.

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«Сегодня польские [танки] Leopard уже попали на Украину», – подчеркнул он.

Всего Варшава обязалась поставить Киеву 14 таких танков.

Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий отправился в Киев для сопровождения доставки военного груза. Об этом заявил президент Анджей Дуды, который также выступил на Совете нацбезопасности страны.

«[Это] первые танки, являющиеся частью коалиционной танковой помощи, которые доберутся до Украины», – уточнил Дуда.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна достичь всех целей специальной военной операции на Украине и отодвинуть границы угроз стране как можно дальше, «даже если это будут границы Польши».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПольшаТанки
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