В Варшаве подтвердили доставку польских танков Leopard 2 на Украину
Первые четыре танка Leopard 2 уже прибыли из Польши на украинскую территорию, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на открытии Совета национальной безопасности страны.
«Сегодня польские [танки] Leopard уже попали на Украину», – подчеркнул он.
Всего Варшава обязалась поставить Киеву 14 таких танков.
Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий отправился в Киев для сопровождения доставки военного груза. Об этом заявил президент Анджей Дуды, который также выступил на Совете нацбезопасности страны.
«[Это] первые танки, являющиеся частью коалиционной танковой помощи, которые доберутся до Украины», – уточнил Дуда.
Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна достичь всех целей специальной военной операции на Украине и отодвинуть границы угроз стране как можно дальше, «даже если это будут границы Польши».
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