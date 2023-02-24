В США заявили о бесполезности танков Abrams и истребителей F-16 для Украины
Американские танки Abrams и истребители F-16 не имеют «настоящего смысла» для боевых действий на Украине. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Как отметил помощник главы государства в эфире CNN, Байден «услышал мнение военных», что Abrams не будут полезны для ВСУ. По словам Салливана, Киеву «нужны на самом деле» немецкие танки Leopard. Тем не менее, США будут соблюдать договоренности и направят Украине танки американского производства.
Кроме того, Салливан указал, что украинским войскам не нужны истребители F-16. По словам советника, ВСУ готовятся контрнаступлению, но самолеты «не будут ключевыми возможностями для контратаки». При этом контакты по вопросу поставки F-16 в долгосрочной перспективе продолжаются.
Ранее в США анонсировали новый пакет военной помощи Киеву на сумму $2 млрд.
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