Как предполагается, власти ФРГ предпочтут разочаровать Киев нежели обидеть Москву. Соглашение может быть заключено в различных вариантах. Так, стороны могут договориться о снятии блокады с черноморских портов в обмен на отмену антироссийских санкций или о прекращении боевых действий за признание нового статуса некоторых украинских территорий.

Кроме того, американские власти уже не ставят своей целью обеспечить победу Украины, о чем высокопоставленные чиновники США недвусмысленно заявили коллегам в ФРГ.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин нанес удар по электоральному рейтингу лидеров стран Европейского союза – их самому уязвимому месту перед предстоящими выборами в странах ЕС.

