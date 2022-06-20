СМИ: Москва и Берлин ведут тайные переговоры по Украине

В Германии ходят слухи о негласном обсуждении Берлином и Москвой возможного соглашения по конфликту на Украине, сообщает Foreign Policy.

Der Spiegel: Германия боится поставлять свои танки Украине

Как предполагается, власти ФРГ предпочтут разочаровать Киев нежели обидеть Москву. Соглашение может быть заключено в различных вариантах. Так, стороны могут договориться о снятии блокады с черноморских портов в обмен на отмену антироссийских санкций или о прекращении боевых действий за признание нового статуса некоторых украинских территорий.

Кроме того, американские власти уже не ставят своей целью обеспечить победу Украины, о чем высокопоставленные чиновники США недвусмысленно заявили коллегам в ФРГ.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин нанес удар по электоральному рейтингу лидеров стран Европейского союза – их самому уязвимому месту перед предстоящими выборами в странах ЕС.

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