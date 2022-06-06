Der Spiegel: Германия боится поставлять свои танки Украине

Германия не хочет поставлять свои танки на Украину, так как боится, что они окажутся на территории России. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

По данным источника, в правительстве ФРГ считают, что Киев может задействовать немецкую технику для попытки вторжения в РФ, что станет напоминанием о событиях Великой Отечественной войны. В связи с этим собеседники издания подчеркнули, что руководство Германии не может доверять Украине в этом вопросе.