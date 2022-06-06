Der Spiegel: Германия боится поставлять свои танки Украине
Германия не хочет поставлять свои танки на Украину, так как боится, что они окажутся на территории России. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.
По данным источника, в правительстве ФРГ считают, что Киев может задействовать немецкую технику для попытки вторжения в РФ, что станет напоминанием о событиях Великой Отечественной войны. В связи с этим собеседники издания подчеркнули, что руководство Германии не может доверять Украине в этом вопросе.
Еще в апреле 2022 года немецкий концерн Rheinmetall сообщил о готовности поставить на Украину БМП Marder и танки Leopard, но заявка до сих пор не получила одобрения в правительстве. В связи с этим в Киеве постоянно критикуют Берлин за нерешительность в этом вопросе.
Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США поставляют на Украину только простое оружие, опасаясь, что сложные системы будут потеряны и достанутся российской армии.
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