СМИ: Путин нанес удар по самому уязвимому месту европейских лидеров

«В крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях Европы будет наиболее остро ощущаться. Германия, которая очень сильно зависит от поставок российского газа, начнет электоральное испытание в октябре с региональных выборов в федеральной земле Нижняя Саксония. Италию, еще одного крупного импортера российского газа, ждут общенациональные выборы в середине следующего года», — приводит цитату из публикации РИА Новости.

С учетом роста недовольства людей резким увеличением стоимости энергии лидерам европейских стран будет очень тяжело добиться желаемых результатов, считает издание. Такая ситуация станет тяжелейшим испытанием для европейских политиков.

В материале также отмечается вынужденное увеличение финансирования расходов на энергоресурсы для смягчения удара по потребителям. В качестве примера упоминается Франция, где президент Эммануэль Макрон одобрил выделение дополнительных 28 миллиардов евро для ограничения цены на газ и возможность предоставить скидки на бензин.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин на полях ПМЭФ-2022 заявил, что «энергетическое самоубийство», которое в настоящее время совершает Европа, вызовет долгосрочные последствия, утрата конкурентоспособности – одно из них, наблюдаемое уже сейчас.

