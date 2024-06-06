СМИ: Минэнерго Украины обвинило газету FT в работе на РФ

Министерство энергетики Украины обвинило британское издание Financial Times в работе на Россию, сообщает «Страна» со ссылкой на заявление ведомства.

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Там указали, что статья газеты, в которой говорилось о том, что Россия уничтожила более половины энергетики Украины, «имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага». Минэнерго отмечает, использование ссылок на анонимные источники якобы ставит под сомнение достоверность информации, а выводы могут быть манипулятивными.

Ранее глава Минэнерго Украины заявил о сильнейшем ущербе энергосистеме страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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