СМИ: Минэнерго Украины обвинило газету FT в работе на РФ
Министерство энергетики Украины обвинило британское издание Financial Times в работе на Россию, сообщает «Страна» со ссылкой на заявление ведомства.
Там указали, что статья газеты, в которой говорилось о том, что Россия уничтожила более половины энергетики Украины, «имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага». Минэнерго отмечает, использование ссылок на анонимные источники якобы ставит под сомнение достоверность информации, а выводы могут быть манипулятивными.
Ранее глава Минэнерго Украины заявил о сильнейшем ущербе энергосистеме страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru