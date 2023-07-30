СМИ: Маск отказал Украине в доступе к Starlink около Крыма для запуска дрона

По данным издания, миллионер отказался предоставлять Киеву доступ к сети около Крыма, который хотел использовать ее для отправки беспилотника со взрывчаткой, чтобы атаковать российские корабли в Черном море.

Также бизнесмен частично отключал Starlink на Украине за неуплату.

Ранее Россия уничтожила на Украине пункт управления БПЛА и станцию Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

