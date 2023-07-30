СМИ: Маск отказал Украине в доступе к Starlink около Крыма для запуска дрона

Украинские военные используют сеть Starlink американского предпринимателя Илона Маска, при этом иногда он ограничивает ее работу, сообщает The New York Times.

На Украине заявили, что использующим Starlink компьютерам грозят «кибератаки» из России

По данным издания, миллионер отказался предоставлять Киеву доступ к сети около Крыма, который хотел использовать ее для отправки беспилотника со взрывчаткой, чтобы атаковать российские корабли в Черном море.

Также бизнесмен частично отключал Starlink на Украине за неуплату.

Ранее Россия уничтожила на Украине пункт управления БПЛА и станцию Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:КрымСпецоперацияУкраинаИлон Маск

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