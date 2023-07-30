СМИ: Маск отказал Украине в доступе к Starlink около Крыма для запуска дрона
30 июля 202303:02
Украинские военные используют сеть Starlink американского предпринимателя Илона Маска, при этом иногда он ограничивает ее работу, сообщает The New York Times.
По данным издания, миллионер отказался предоставлять Киеву доступ к сети около Крыма, который хотел использовать ее для отправки беспилотника со взрывчаткой, чтобы атаковать российские корабли в Черном море.
Также бизнесмен частично отключал Starlink на Украине за неуплату.
Ранее Россия уничтожила на Украине пункт управления БПЛА и станцию Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru