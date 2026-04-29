СМИ: Власти РФ прорабатывают введение платы за VPN-трафик
В России хотят ввести плату за использование VPN-трафика, сообщает Telegram-канал «Обратная сторона телекома».
Таковы планы Минцифры, которое прорабатывает «механизмы дополнительной тарификации международного трафика пользователей». Об этом сказано в ответе ведомства на обращение Ассоциации компаний связи.
Кроме того, министерство отметило, что вместе с другими государственными органами применяет меры против VPN-сервисов, которые не исполняют российские законы.
По данным Telegram-канала Mash, предлагается «накрыть» все передвижения российских пользователей по иностранному интернету и заблокированным сайтам, продолжать оказывать давление на VPN-сервисы и брать плату за использование запрещенных соцсетей.
Ранее в Минцифры заявили, что большинство интернет сервисов в России ограничивают доступ пользователям с включенным VPN для безопасности данных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
