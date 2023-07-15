На Украине заявили, что использующим Starlink компьютерам грозят «кибератаки» из России
Компьютеры, которые подключаются к интернету через спутниковые терминалы Starlink, находятся в повышенной группе риска кибератак. Об этом заявила украинская команда реагирования на чрезвычайные ситуации в области компьютеров CERT-UA в соцсетях.
По данным организации, одна из киберугроз исходит якобы от экс-офицеров Службы безопасности Украины из Крыма, которые с 2014 года работают на ФСБ России.
«В группе повышенного риска находятся ЭВМ, которые находятся за пределами периметра защиты, в частности, те, которые используют терминалы Starlink», — указали в CERT-UA.
Ранее владелец Starlink, компания SpaceX, ограничила радиус использования спутниковой системы для ВСУ, блокируя функционирование терминалов над новыми территориями РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru