На Украине заявили, что использующим Starlink компьютерам грозят «кибератаки» из России

По данным организации, одна из киберугроз исходит якобы от экс-офицеров Службы безопасности Украины из Крыма, которые с 2014 года работают на ФСБ России.

«В группе повышенного риска находятся ЭВМ, которые находятся за пределами периметра защиты, в частности, те, которые используют терминалы Starlink», — указали в CERT-UA.

Ранее владелец Starlink, компания SpaceX, ограничила радиус использования спутниковой системы для ВСУ, блокируя функционирование терминалов над новыми территориями РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

