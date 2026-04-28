В Туапсе остановили утечки нефти после атаки дронов

Все утечки нефти, возникшие после атаки беспилотников на Туапсе, ликвидированы. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

По его словам, специалисты уже устранили все возможные истечения, а дополнительные работы по устранению последствий продолжаются и будут вестись в том числе в ночное время.