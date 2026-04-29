ЦБ и ФНС готовят массовую проверку банковских переводов россиян
Центробанк России и Федеральная налоговая служба обсуждают критерии, по которым банковские переводы граждан будут трактоваться как предпринимательская деятельность и облагаться налогом, сообщает РБК.
Среди таких оснований — зачисления средств на карту из других регионов, массовые операции в рабочее время, слишком частые переводы. ФНС не планирует отслеживать переводы физических лиц самим себе, а также операции, которые проводятся в кругу близких родственников, включая сожителей владельцев банковских карт. Для этого прорабатывается механизм доказательства такого сожительства.
Ранее стало известно, что регулярные поступления одинаковых сумм от разных отправителей могут привлечь внимание налоговых органов и банков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Стало известно о волне увольнений в IT, медицине и логистике
- В Госдуме потребовали от правительства разъяснений по поводу платы за VPN-трафик
- Долину госпитализировали с острой болью
- СМИ: Власти РФ прорабатывают введение платы за VPN-трафик
- СМИ: Долина сняла квартиру за 700 тысяч рублей в месяц, в которой жил актер Сигал
- Парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники
- В Туапсе остановили утечки нефти после атаки дронов
- Дмитриев предложил Швеции обратиться к России за авиатопливом
- В России готовят запрет на возвращение коррупционеров на госслужбу