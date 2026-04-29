Долину госпитализировали с острой болью
Российскую исполнительницу Ларису Долину экстренно доставили в больницу, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло из-за сильных болей в позвоночнике. По предварительным данным, у певицы диагностировали остеохондроз. Она несколько часов не могла самостоятельно подняться с постели.
Врачи опасаются, что у певицы повреждена хрящевая ткань. В худшем случае, функции позвоночника могут быть серьезно нарушены.
Из-за неожиданной госпитализации Долина пропустила показ дизайнера Джемала Махмудова, где должна была выступать в роли главной персоны вечера.
Ранее стало известно, что Долина снимает квартиру площадью в элитном жилом комплексе в Гагаринском районе Москвы, в котором раньше проживал американский актер Стивен Сигал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
