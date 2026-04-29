Мишустину пожаловались на критическое недофинансирование медицины, предложив «закрыть» дефицит за счет денег пенсионеров
Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) направила письмо главе правительства России Михаилу Мишустину, в котором пожаловалась на нехватку финансирования в государственной системе здравоохранения, сообщает «Медвестник».
Предложено «закрыть» дефицит, перенаправив на здравоохранение часть сборов с граждан в Пенсионный фонд. По данным НАУЗ, существующие механизмы финансирования Обязательного медицинского страхования (ОМС) не покрывают расходы медицинских организаций на обновление техники.
По состоянию на 2024 год доля изношенного оборудования в госклиниках достигла 28,4%, а в некоторых регионах — 40% для аппаратов МРТ и КТ. Предлагается перераспределить страховые взносы. В настоящее время работодатели отчисляют с каждой зарплаты работников 30%: 22% — на пенсионное страхование, 5,1% — на ОМС, 2,9% — на социальное страхование.
В НАУЗ считают, что нужно снизить отчисления на пенсии на 2%, на соцстрахование — на 0,9%. А освободившиеся 2,9% направить в систему ОМС, что не создаст дополнительной нагрузки на бизнес и работодателей, а система здравоохранения РФ получит устойчивый, прогнозируемый приток средств.
Ранее стало известно, что кабмин РФ совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовал устанавливать оклад работников сферы здравоохранения в размере 50% от общей суммы зарплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
