Россиян обяжут зарегистрировать всех домашних животных

Соответствующий проект закона внесен в Госдуму Законодательным собранием Санкт-Петербурга. Текст документа размещён в думской электронной базе.

Предлагается ввести понятие «единый реестр домашних животных» и установить обязательную маркировку (например, чипирование) для отдельных видов питомцев.

Перечень видов животных, подпадающих под эти требования, а также порядок и сроки регистрации определит кабмин РФ. Депутаты считают, что инициатива позволит быстрее находить владельцев потерявшихся животных, устанавливать ответственность в случаях причинения ущерба третьим лицам.

Нужно как можно скорее ввести маркировку питомцев, так как это позволит, прежде всего, сделать поиск пропавших домашних животных автоматическим и оперативным. Об этом НСН рассказал зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

