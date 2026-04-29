В Госдуме потребовали от правительства разъяснений по поводу платы за VPN-трафик
29 апреля 202601:23
Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов направил главе Минцифры Максуту Шадаеву запрос на фоне появления сообщений о планах ведомства ввести плату за международный интернет-трафик для пользователей мобильной связи, сообщает RTVI.
Парламентарий потребовал объяснить, какие альтернативы по развитию Рунета рассматривает ведомство, помимо новых ограничений и взыскания платежей с пользователей.
Минцифры прорабатывает «механизмы дополнительной тарификации международного трафика пользователей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Долину госпитализировали с острой болью
- СМИ: Власти РФ прорабатывают введение платы за VPN-трафик
- СМИ: Долина сняла квартиру за 700 тысяч рублей в месяц, в которой жил актер Сигал
- Парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники
- В Туапсе остановили утечки нефти после атаки дронов
- Дмитриев предложил Швеции обратиться к России за авиатопливом
- В России готовят запрет на возвращение коррупционеров на госслужбу
- В Нальчике загорелась крыша коммерческого здания на 500 квадратных метров
- Освобожденный археолог Бутягин рассчитывает вернуться в Петербург к пятнице