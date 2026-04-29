СМИ: Долина сняла квартиру за 700 тысяч рублей в месяц, в которой жил актер Сигал

Российская певица Лариса Долина снимает квартиру площадью в элитном жилом комплексе в Гагаринском районе Москвы, в котором раньше проживал американский актер Стивен Сигал, сообщает Telegram-канал Mash.

Шоумен Барецкий заявил, что готов купить квартиру Пугачевой и подарить ее Долиной

Ее площадь - 235 квадратных метров. Владелец жилья — топ-менеджер крупнейшей энергетической компании. Долина платит за аренду от 700 тысяч рублей в месяц. Артистка делает ремонт. По словам соседей, они ни разу не видели певицу, но о ее переезде говорит весь дом.

Ранее Долина сказала, что 20 лет подчинялась начальникам и не принадлежала себе, но сейчас это время прошло, сравнив пение с счастьем, а театр - с космосом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
