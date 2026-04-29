СМИ: Долина сняла квартиру за 700 тысяч рублей в месяц, в которой жил актер Сигал
Российская певица Лариса Долина снимает квартиру площадью в элитном жилом комплексе в Гагаринском районе Москвы, в котором раньше проживал американский актер Стивен Сигал, сообщает Telegram-канал Mash.
Ее площадь - 235 квадратных метров. Владелец жилья — топ-менеджер крупнейшей энергетической компании. Долина платит за аренду от 700 тысяч рублей в месяц. Артистка делает ремонт. По словам соседей, они ни разу не видели певицу, но о ее переезде говорит весь дом.
Ранее Долина сказала, что 20 лет подчинялась начальникам и не принадлежала себе, но сейчас это время прошло, сравнив пение с счастьем, а театр - с космосом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Власти РФ прорабатывают введение платы за VPN-трафик
- Парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники
- В Туапсе остановили утечки нефти после атаки дронов
- Дмитриев предложил Швеции обратиться к России за авиатопливом
- В России готовят запрет на возвращение коррупционеров на госслужбу
- В Нальчике загорелась крыша коммерческого здания на 500 квадратных метров
- Освобожденный археолог Бутягин рассчитывает вернуться в Петербург к пятнице
- В Вене осквернили советское воинское захоронение
- Минюст США вновь обвинил экс-главу ФБР Коми