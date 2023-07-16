Россия уничтожила на Украине пункт управления БПЛА и станцию Starlink

Российские Су-34 ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами Украины и спутниковую станцию Starlink на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает ТАСС.

Войска РФ уничтожили станцию спутниковой связи Starlink Илона Маска

Военные РФ поразили командно-наблюдательный пункт в районе населенного пункта Никольское. Также ликвидированы 25 украинских военнослужащих.

Ранее на Украине заявили, что использующим Starlink компьютерам грозят «кибератаки» из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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