Россия уничтожила на Украине пункт управления БПЛА и станцию Starlink
16 июля 202303:02
Российские Су-34 ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами Украины и спутниковую станцию Starlink на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает ТАСС.
Военные РФ поразили командно-наблюдательный пункт в районе населенного пункта Никольское. Также ликвидированы 25 украинских военнослужащих.
Ранее на Украине заявили, что использующим Starlink компьютерам грозят «кибератаки» из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru