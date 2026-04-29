Стало известно о волне увольнений в IT, медицине и логистике

В России в отраслях, где есть цифровая трансформация и автоматизация процессов, наблюдается практика одновременного сокращения персонала и повышения зарплат, сообщает ТАСС со ссылкой на профессора Финансового университета при кабмине РФ Александра Сафонова.

«Сбербанк» предложил массово завозить рабочих из Индии, чтобы закрыть дефицит кадров

По его словам, это IT-сектор, логистика, медицина. Данные тенденции можно встретить и в других отраслях, где происходит цифровая трансформация, автоматизация процессов и перераспределение ресурсов. Ситуация связана с необходимостью оптимизации затрат и переориентацией на более квалифицированные кадры, способные работать с новыми технологиями.

Также одновременное сокращение персонала и повышение зарплат наблюдается в производстве и логистике, розничной торговле, медицине, консалтинге и бизнес-услугах.

Ранее стало известно, что российские банки за год уволили более 22 тысяч сотрудников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Мордасов
ТЕГИ:МедицинаРаботаЗарплатыУвольнение

Горячие новости

Все новости

партнеры