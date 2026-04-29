Стало известно о волне увольнений в IT, медицине и логистике
В России в отраслях, где есть цифровая трансформация и автоматизация процессов, наблюдается практика одновременного сокращения персонала и повышения зарплат, сообщает ТАСС со ссылкой на профессора Финансового университета при кабмине РФ Александра Сафонова.
По его словам, это IT-сектор, логистика, медицина. Данные тенденции можно встретить и в других отраслях, где происходит цифровая трансформация, автоматизация процессов и перераспределение ресурсов. Ситуация связана с необходимостью оптимизации затрат и переориентацией на более квалифицированные кадры, способные работать с новыми технологиями.
Также одновременное сокращение персонала и повышение зарплат наблюдается в производстве и логистике, розничной торговле, медицине, консалтинге и бизнес-услугах.
Ранее стало известно, что российские банки за год уволили более 22 тысяч сотрудников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
