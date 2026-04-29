Парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники

Парад Победы на Красной площади в Москве в текущем году пройдет без участия военной техники, сообщает Минобороны России.

Это связано с текущей оперативной обстановкой. В параде не будут участвовать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов. В трансляции покажут работу военнослужащих ВС РФ всех видов и родов войск, участвующих в военной операции, несущих боевое дежурство и боевую службу.

Что касается авиационной части парада, то над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных авиагрупп. В завершении мероприятия летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия ждет 9 Мая в Москве нескольких зарубежных лидеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
