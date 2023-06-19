СМИ: Лондон хочет сохранить санкции до выплат компенсаций Россией Украине
Правительство Великобритании разработало закон, который позволит сохранять санкции против России до выплаты Москвой компенсации Украине, сообщает Reuters.
Отмечается, что закон позволит лицам, которые находятся под санкциями Лондона, пожертвовать замороженные средства на восстановление Украины.
Ранее российский миллиардер Роман Абрамович отказался переводить Украине средства от продажи футбольного клуба «Челси», пишет Daily Mail со ссылкой на источник. По информации издания, средства должны были отправить летом 2022 года. Нет никаких гарантий, что это произойдет.
Речь идет о сумме 2,3 миллиарда фунтов стерлингов ($2,96 миллиарда). Британское правительство не может отправить деньги Украине без подписи Абрамовича, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru