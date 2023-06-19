СМИ: Лондон хочет сохранить санкции до выплат компенсаций Россией Украине

Ранее российский миллиардер Роман Абрамович отказался переводить Украине средства от продажи футбольного клуба «Челси», пишет Daily Mail со ссылкой на источник. По информации издания, средства должны были отправить летом 2022 года. Нет никаких гарантий, что это произойдет.

Речь идет о сумме 2,3 миллиарда фунтов стерлингов ($2,96 миллиарда). Британское правительство не может отправить деньги Украине без подписи Абрамовича, передает «Радиоточка НСН».

