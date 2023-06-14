«Потратят на себя»: Куда уйдут конфискованные Великобританией деньги Абрамовича
Украина нужна Великобритании для того, чтобы на ней можно было зарабатывать, заявил НСН Александр Дудчак.
Украина – лишь ширма для Великобритании в ее стремлении присвоить конфискованные активы Романа Абрамовича, считает политолог Александр Дудчак. В разговоре с НСН он выразил мнение, что Киев не увидит вырученных за продажу футбольного клуба «Челси» денег.
Газета The Daily Telegraph сообщила, что перевод Великобританией средств от продажи лондонского клуба «Челси» задерживается из-за позиции Евросоюза. Лондон настаивает на перечислении этих средств на нужды украинских беженцев, Брюссель же предлагает использовать 2,3 миллиарда фунтов конфискованных денег непосредственно на Украине.
«Никто ничего переводить не будет. Не в практике британцев делиться деньгами, которые они могут потратить на себя любимых. Они могут назвать это помощью Киеву, и сказать, что на эти деньги дадут еще снарядов, или спишут в счет оплаты пребывания беженцев. Украина этих денег однозначно не получит», - заявил Дудчак.
Эта история наглядно демонстрирует истинное отношение стран Запада к украинской проблеме, отметил политолог.
«Все, что называется помощью Украине, идет на счета корпораций, поставляющих вооружение. Есть деньги, которые целенаправленно выделяются на то, чтобы государство окончательно не загнулось, но конкретно в этом случае британцы просто спишут деньги. Кроме того, что они показывают свое отношение к Украине, которая нужна для того, чтобы на ней зарабатывать», - сказал он.
Пример Романа Абрамовича должен стать уроком для тех, кто считал, что сможет купить лояльность британских властей, заявил собеседник.
«С другой стороны, это пример всем, кто вкладывал деньги в британскую экономику, покупал дома и думал, что будет доживать свой век в роскоши. Как ни пытался Абрамович понравиться британскому государству, ничего у него не получилось. И так, наверное, будет с каждым. Даже если все эти деятели ведут постоянную антироссийскую политику, которая должна была понравиться Британии», - резюмировал Дудчак.
Ранее британские СМИ также сообщили, что Абрамович, будучи владельцем лондонского «Челси», финансировал голландский футбольный клуб «Витесс».
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