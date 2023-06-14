«Потратят на себя»: Куда уйдут конфискованные Великобританией деньги Абрамовича

Украина – лишь ширма для Великобритании в ее стремлении присвоить конфискованные активы Романа Абрамовича, считает политолог Александр Дудчак. В разговоре с НСН он выразил мнение, что Киев не увидит вырученных за продажу футбольного клуба «Челси» денег.

Газета The Daily Telegraph сообщила, что перевод Великобританией средств от продажи лондонского клуба «Челси» задерживается из-за позиции Евросоюза. Лондон настаивает на перечислении этих средств на нужды украинских беженцев, Брюссель же предлагает использовать 2,3 миллиарда фунтов конфискованных денег непосредственно на Украине.