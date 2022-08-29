По его словам, речь идет о летно-подъемном составе самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25. Отмечается, что власти Украины задействовали для боевых задач бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил, которых не было времени доучивать. В результате их сбивают на первом, либо на втором боевом вылете. Кроме того, попытки западных стран набрать по контракту летчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах провалились.

Собеседник агентства завил, что Минобороны США набирает для украинской армии афганских летчиков, которые сбежали год назад в Соединенные Штаты.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов предупредил о риске попадания на Украину самолетов и вертолетов, на которых военные сбежали из Афганистана в августе прошлого года.

