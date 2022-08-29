СМИ: ликвидирован квалифицированный состав ВВС Украины
Российские ВКС и ПВО ликвидировали квалифицированный летный состав украинских воздушных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.
По его словам, речь идет о летно-подъемном составе самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25. Отмечается, что власти Украины задействовали для боевых задач бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил, которых не было времени доучивать. В результате их сбивают на первом, либо на втором боевом вылете. Кроме того, попытки западных стран набрать по контракту летчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах провалились.
Собеседник агентства завил, что Минобороны США набирает для украинской армии афганских летчиков, которые сбежали год назад в Соединенные Штаты.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов предупредил о риске попадания на Украину самолетов и вертолетов, на которых военные сбежали из Афганистана в августе прошлого года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,4 млн+46 857 / сут.
Умерли
384 тыс.+83 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+28 224 / сут.
- Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС ядерным терроризмом
- Столтенберг призвал нарастить присутствие НАТО в Арктике
- Смертельную автоаварию в Приамурье спровоцировал принявший наркотики водитель
- СМИ: ликвидирован квалифицированный состав ВВС Украины
- Лавров: Запад пытается заставить страны мира изменить отношение к России
- Власти Запорожья сопоставили возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем
- Разработан законопроект о перерасчёте пенсий работающим пенсионерам
- В Приамурье после ДТП с пятью погибшими задержали водителя грузовика
- СМИ: у Запада нет шансов выйти победителем из конфликта вокруг Украины
- В автоаварии в Приамурье погибли пять человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru