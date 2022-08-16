МИД заявил о рисках попадания на Украину угнанных в Афганистане самолетов и вертолетов

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов предупредил о риске попадания на Украину самолетов и вертолетов, на которых военные сбежали из Афганистана в августе прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Для нас важно, чтобы на Украину не попали те вертолеты и самолеты, которые оказались на территории Узбекистана и Таджикистана, когда афганские военачальники и военнослужащие бежали и перегнали несколько десятков вертолетов и самолетов», — заявил дипломат.

Кабулов уточнил, что около 60 единиц техники попали в Таджикистан, и около 40-50 — в Узбекистан, пишет «Свободная пресса».

После прихода к власти движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) афганские пилоты сбежали в Узбекистан на самолетах и вертолетах ВВС Афганистана. В Ташкенте отмечали, что военная авиатехника — собственность США, возвращать ее Кабулу не планируется.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаАфганистанМИД РФ
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