Минобороны Словакии опровергло сведение о передаче МиГ-29 Украине
Словакия не передавала Украине находящиеся на вооружении национальных ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29, они будут нести дежурство в стране до конца августа. Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав, в ответ на слухи, появившиеся в социальных сетях, пишет братиславская газета «Правда».
«Они в Слиаче (авиабаза в Центральной Словакии - прим. НСН). Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа», - приводит ТАСС слова военачальника.
Как заявляли представители руководства Словакии, республика намерена безвозмездно направить на Украину находящиеся в национальных ВВС МиГ-29. Самолеты охраняют воздушные границы на протяжении 30 лет. Когда в конце августа военные истребители снимут с вооружения, их можно будет направить Киеву. Вместо них словаки рассчитывают получить американские истребители.
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