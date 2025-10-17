Алаудинов: Число погибших и пропавших бойцов ВСУ составляет около 2 млн
Около двух миллионов украинских солдат погибли и пропали без вести по всей линии фронта, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Генерал-лейтенант напомнил, что летом хакеры обнародовали списки ВСУ с погибшими и пропавшими без вести украинскими бойцами. На начало лета в базу были внесены более 1,7 млн человек. При этом, по словам Алаудинова, очень многих солдат не включили в списки. Есть данные о большом количестве украинских бойцов, погибших уже после формирования базы, такие цифры приближают число погибших и пропавших без вести с украинской стороны к 2 млн.
«То есть мы уже можем уверенно говорить о том, что около 2 миллионов человек ВСУ потеряло... Тут даже вопрос не безвозвратных потерь, а вопрос непосредственно погибших и пропавших без вести», - указал Алаудинов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потери армии РФ в зоне украинского конфликта значительно ниже, чем у ВСУ.
