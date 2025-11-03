Украинские пограничники бегут в страны ЕС во избежание призыва

На Украине пограничники покидают свои посты и бегут в страны Европейского союза, сообщает ТАСС.

Путин сообщил о планах ВСУ деблокировать свои группировки

Таким образом, они намерены избежать службы на передовой. С начала 2025 года 15 украинских пограничников 94-го пограничного отряда сбежали в Евросоюз во время службы.

Военные оставили оружие и экипировку на территории Украины, а затем бежали в Словакию и Венгрию.

Ранее стало известно, что командиры ВСУ перепродают автомобили, купленные для нужд армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
