Украинские пограничники бегут в страны ЕС во избежание призыва
3 ноября 202505:11
На Украине пограничники покидают свои посты и бегут в страны Европейского союза, сообщает ТАСС.
Таким образом, они намерены избежать службы на передовой. С начала 2025 года 15 украинских пограничников 94-го пограничного отряда сбежали в Евросоюз во время службы.
Военные оставили оружие и экипировку на территории Украины, а затем бежали в Словакию и Венгрию.
Ранее стало известно, что командиры ВСУ перепродают автомобили, купленные для нужд армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
