В РФ могут начать платить надбавку к зарплате выпускникам
В Росси могут начать платить надбавку к зарплате выпускникам колледжей и вузов с красным дипломом, сообщает ТАСС.
С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он предложил осуществлять выплаты в течение первых трех лет работы. Это, по мнению депутата, поддержит молодых специалистов с красным дипломом. Делать это можно за счет части налогов и отчислений, которые работодатель удерживает из зарплаты сотрудника.
Размер надбавки можно обсуждать, но, по словам Миронова, он должен быть не символическим, а вполне ощутимым. Парламентарий указал, что большинство выпускников сталкиваются со сложностями при поиске работы на фоне отсутствия опыта. По этой же причине зарплаты у начинающих специалистов небольшие. В итоге молодые люди не спешат создавать семью и заводить детей, предпочитая встать на ноги.
Ранее Минобрнауки представило виды материальной поддержки студентов с детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
