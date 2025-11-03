Песков заявил, что подготовка к «прямой линии» с Путиным идет полным ходом

В России началась подготовка к традиционной «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, она идет полным ходом. «Это сложный процесс», — отметил он. Так официальный представитель Кремля отреагировал на вопрос о том, началась ли уже подготовка к традиционному мероприятию.

Ранее стало известно, что «прямая линия» Путина с большой пресс-конференцией пройдет в декабре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

