Песков заявил, что подготовка к «прямой линии» с Путиным идет полным ходом
3 ноября 202506:14
В России началась подготовка к традиционной «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
По его словам, она идет полным ходом. «Это сложный процесс», — отметил он. Так официальный представитель Кремля отреагировал на вопрос о том, началась ли уже подготовка к традиционному мероприятию.
Ранее стало известно, что «прямая линия» Путина с большой пресс-конференцией пройдет в декабре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru