Москва лидирует по количеству аварий с участием электросамокатов
Москва, Костромская область и Санкт-Петербург лидируют среди регионов по количеству дорожно-транспортным происшествиям с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.
Есть смертельные случаи в таких происшествиях. Наибольшее их количество - в Свердловской области, Санкт-Петербурге, Москве. Всего в России за 9 месяцев зарегистрировано около 3 тысяч ДТП с участием СИМ.
Среди получивших ранения в результате происшествий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности в текущем году - 956 детей до 16 лет.
Ранее «Союз пешеходов» призвал ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru