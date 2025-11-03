Москва лидирует по количеству аварий с участием электросамокатов

Есть смертельные случаи в таких происшествиях. Наибольшее их количество - в Свердловской области, Санкт-Петербурге, Москве. Всего в России за 9 месяцев зарегистрировано около 3 тысяч ДТП с участием СИМ.

Среди получивших ранения в результате происшествий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности в текущем году - 956 детей до 16 лет.

Ранее «Союз пешеходов» призвал ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

