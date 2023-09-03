СМИ: Киеву требуется стабилизировать фронт после провала наступления ВСУ
Украине требуется стабилизировать фронт после провала контрнаступления, считает обозреватель Стивен Брайен. Об этом он заявил в статье для издания Asia Times.
По его мнению, положение дел в Херсонской и Запорожской областях свидетельствует о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли достичь заявленных целей.
Брайен также напомнил о больших потерях украинских военных – в живой силе и боевой техники.
Попытка стабилизировать фронт, остается главной возможностью для ВСУ, чтобы выиграть время.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал критикам контрнаступления ВСУ заткнуться, потому что их поведение ничто иное, кроме как «плевок в лицо украинскому солдату». Слова дипломата приводит французское агентство France Press.
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