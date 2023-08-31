В СНБО Украины обвинили западные СМИ в преувеличении потерь ВСУ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью немецкому изданию Welt заявил, что озвученные в западных СМИ потери украинских Вооружённых сил (ВСУ) не соответствуют действительности.
Комментируя публикацию в американской газете New York Times, в которой со ссылкой на американских чиновников говорилось о 70 тысячах убитых солдат, он отметил, что украинская армия «не настолько велика».
«Наша армия была не настолько велика, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военнослужащих. Те, кто называет такие цифры, очевидно, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране», - подчеркнул Данилов.
Он добавил, что власти Украины отслеживают все процессы на территории страны с 24 февраля 2022 года, и ему непонятно, почему западные журналисты распространяют «недостоверную информацию» о потерях ВСУ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли за июнь-июль более 43 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru