В СНБО Украины обвинили западные СМИ в преувеличении потерь ВСУ

Комментируя публикацию в американской газете New York Times, в которой со ссылкой на американских чиновников говорилось о 70 тысячах убитых солдат, он отметил, что украинская армия «не настолько велика».

«Наша армия была не настолько велика, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военнослужащих. Те, кто называет такие цифры, очевидно, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране», - подчеркнул Данилов.

Он добавил, что власти Украины отслеживают все процессы на территории страны с 24 февраля 2022 года, и ему непонятно, почему западные журналисты распространяют «недостоверную информацию» о потерях ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли за июнь-июль более 43 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

