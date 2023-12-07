СМИ: Киев просит у США системы THAAD и вертолеты Black Hawk
Министерство обороны Украины просит у американских властей системы противоракетной обороны THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, сообщает Reuters.
Представители украинского военного ведомства представили на закрытом заседании конференции в Вашингтоне список вооружений. Также Киев попросил военно-транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster.
Ранее стало известно, что проект закона о выделении многомиллиардной помощи для Украины, Израиля и Тайваня не прошел процедурное голосование в американском Сенате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru