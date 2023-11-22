СМИ: Киев попросил у США радары ближнего действия

Украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой о поставке радаров ближнего действия для защиты от ударов России по энергетической инфраструктуре, сообщает Politico.

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Sentinel используются для отслеживания баллистических ракет, дронов и различных самолетов. Как говорят в Киеве, поставка таких радаров могла бы стать «решающим фактором» для того, чтобы пережить зиму и защитить заводы, где Украина хочет производить собственное оружие.

Ранее Пентагон объявил о выделении пакета военной помощи Украине общей стоимостью $100 миллионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина

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