СМИ: Киев попросил у США радары ближнего действия
Украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой о поставке радаров ближнего действия для защиты от ударов России по энергетической инфраструктуре, сообщает Politico.
Sentinel используются для отслеживания баллистических ракет, дронов и различных самолетов. Как говорят в Киеве, поставка таких радаров могла бы стать «решающим фактором» для того, чтобы пережить зиму и защитить заводы, где Украина хочет производить собственное оружие.
Ранее Пентагон объявил о выделении пакета военной помощи Украине общей стоимостью $100 миллионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru