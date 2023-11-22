Пентагон: США смогут помогать Киеву лишь при допфинансировании от Конгресса

Американские власти смогут продолжить оказывать помощь Украине только при условии, что Конгресс США одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств на поддержку Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Министерства обороны Сабрины Сингх.

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«Только если Конгресс одобрит наш запрос на дополнительные средства, мы сможем поддерживать Украину», — заявила она.

Ранее Пентагон объявил о выделении пакета военной помощи Украине общей стоимостью $100 миллионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаКонгресс СШАПентагон

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