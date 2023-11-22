Пентагон: США смогут помогать Киеву лишь при допфинансировании от Конгресса

Очередной спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву Глава МИД Армении не поедет в Минск на заседание ОДКБ Погиб актер Истринского драмтеатра Шахров Глава МОК заявил в ООН о праве всех спортсменов, включая россиян, участвовать в Олимпиаде Художник Бэнкси раскрыл свое имя еще в 2003 году