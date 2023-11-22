Пентагон: США смогут помогать Киеву лишь при допфинансировании от Конгресса
22 ноября 202302:01
Американские власти смогут продолжить оказывать помощь Украине только при условии, что Конгресс США одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств на поддержку Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Министерства обороны Сабрины Сингх.
«Только если Конгресс одобрит наш запрос на дополнительные средства, мы сможем поддерживать Украину», — заявила она.
Ранее Пентагон объявил о выделении пакета военной помощи Украине общей стоимостью $100 миллионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: большинство заложников, которых отпустит ХАМАС, будут детьми
- СМИ: Украина потеряла 8,5 млн долларов после блокировки польской границы
- Столтенберг: НАТО не видит военной угрозы со стороны России
- В Нижнем Новгороде лихача на гидроцикле осудили за езду во время заплыва
- В Словакии поддержали программу прекращения военной помощи Украине
- Орешкин призвал не ждать сильного укрепления рубля
- В Тюмени нашли мертвой пропавшую неделю назад девочку
- США нанесли удар по шиитским группировкам в Ираке
- Телеканал СТС выпустит продолжение сериала «Не родись красивой»
- Месси и Роналду сыграют друг против друга в товарищеском матче
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru