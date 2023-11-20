США выделили Украине новый пакет военной помощи на $100 млн
Пентагон объявил о выделении пакета военной помощи Украине общей стоимостью $100 миллионов, сообщают СМИ со ссылкой на американское военное ведомство.
Новый транш включает одну установку залпового огня HIMARS, зенитные ракеты Stinger, ракетные комплексы TOW, противотанковые комплексы и артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.
Также США передадут Украине три миллиона патронов, снаряжение на зимний период и средства технического обслуживания.
Представитель американской администрации Джон Кирби ранее сообщил, что Вашингтон израсходовал 96% средств, выделенных на поддержку Украины. Он предупредил, что отсутствие дальнейшей помощи снизит обороноспособность вооруженных сил страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru