США выделили Украине новый пакет военной помощи на $100 млн

Пентагон объявил о выделении пакета военной помощи Украине общей стоимостью $100 миллионов, сообщают СМИ со ссылкой на американское военное ведомство.

Глава Пентагона Остин прибыл в Киев

Новый транш включает одну установку залпового огня HIMARS, зенитные ракеты Stinger, ракетные комплексы TOW, противотанковые комплексы и артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.

Также США передадут Украине три миллиона патронов, снаряжение на зимний период и средства технического обслуживания.

Представитель американской администрации Джон Кирби ранее сообщил, что Вашингтон израсходовал 96% средств, выделенных на поддержку Украины. Он предупредил, что отсутствие дальнейшей помощи снизит обороноспособность вооруженных сил страны, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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