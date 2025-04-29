СМИ: Киев подготовил программу беспилотников на случай провала переговоров

По данным издания, работа над ней велась с осени 2024 года, однако официально об этом было объявлено в феврале, когда министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о запуске проекта «Линия дронов».

По словам руководителя военного ведомства, цель заключается в создании линии обороны из наиболее подготовленных подразделений беспилотников, в которую пока войдут пять формирований.

Ранее за 2,5 часа сбит 51 дрон над четырьмя регионами РФ и Черным морем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

