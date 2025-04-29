СМИ: Киев подготовил программу беспилотников на случай провала переговоров
Расширенная программа беспилотных летательных аппаратов «Линия дронов» является планом «Б» для Украины на случай, если переговоры о прекращении конфликта будут провалены, сообщает The New York Times.
По данным издания, работа над ней велась с осени 2024 года, однако официально об этом было объявлено в феврале, когда министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о запуске проекта «Линия дронов».
По словам руководителя военного ведомства, цель заключается в создании линии обороны из наиболее подготовленных подразделений беспилотников, в которую пока войдут пять формирований.
Ранее за 2,5 часа сбит 51 дрон над четырьмя регионами РФ и Черным морем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru