ВСУ пытались атаковать Рязанскую и Курскую области
Вооруженные силы Украины попытались атаковать Рязанскую область, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам жителей посёлка Денежниково, они слышали шесть громких хлопков в районе завода Торфмаш. Также звуки беспилотников раздавались в районах Роща и Московский. В населенных пунктах сработали сигнализации автомобилей. До этого в ближайших районах объявили максимальный уровень тревоги.
Кроме того, ВСУ пытались атаковать Обнинск Калужской области. Очевидцы сообщают о хлопках на улице Курчатова и дрожащих окнах со стенами. Звуки слышали и жители соседнего Жукова.
Ранее за 2,5 часа сбит 51 дрон над четырьмя регионами РФ и Черным морем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru