ВСУ пытались атаковать Рязанскую и Курскую области

По словам жителей посёлка Денежниково, они слышали шесть громких хлопков в районе завода Торфмаш. Также звуки беспилотников раздавались в районах Роща и Московский. В населенных пунктах сработали сигнализации автомобилей. До этого в ближайших районах объявили максимальный уровень тревоги.

Кроме того, ВСУ пытались атаковать Обнинск Калужской области. Очевидцы сообщают о хлопках на улице Курчатова и дрожащих окнах со стенами. Звуки слышали и жители соседнего Жукова.

Ранее за 2,5 часа сбит 51 дрон над четырьмя регионами РФ и Черным морем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

