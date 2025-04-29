За 2,5 часа сбит 51 дрон над четырьмя регионами РФ и Черным морем

Силы противовоздушной обороны России вечером 28 апреля уничтожили 51 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Курской, Белгородской и Орловской областями, а также над Крымом и Черным морем, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Министерство обороны.

ВСУ выпустили более 130 беспилотников за сутки по Белгородской области

Беспилотники были самолетного типа.

Минувшей ночью над территорией России за ночь уничтожили 115 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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