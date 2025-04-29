За 2,5 часа сбит 51 дрон над четырьмя регионами РФ и Черным морем
29 апреля 202501:04
Силы противовоздушной обороны России вечером 28 апреля уничтожили 51 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Курской, Белгородской и Орловской областями, а также над Крымом и Черным морем, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Министерство обороны.
Беспилотники были самолетного типа.
Минувшей ночью над территорией России за ночь уничтожили 115 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru