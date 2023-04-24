Пригожин назвал сроки контрнаступления ВСУ

Он отметил, что после взятия Артемовска украинская армия воспользуется тем, что ЧВК «Вагнер» втянута внутрь города, чтобы «резать с двух сторон с флангов».

Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы перестанут брать украинских солдат в плен. Пригожин прокомментировал появившийся в Сети аудиоперехват разговора бойцов ВСУ. Они приняли решение застрелить раненого вагнеровца. По словам предпринимателя, «Вагнер» никогда не нарушал международные законы гуманизма. О пленных необходимо заботиться, а не наносить им увечья, сказал Пригожин, пообещав «уничтожать всех на поле боя», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

