Пригожин назвал сроки контрнаступления ВСУ
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал сроки контрнаступления ВСУ, отметив, что это случится после взятия российскими силами Артемовска (Бахмута).
«Но как только мы закончим брать Бахмут, как только мы выгоним последнего солдата из него или уничтожим на территории Бахмута, в этот день начнется украинское контрнаступление. Я образно говорю «в этот день», это может быть плюс несколько дней, плюс неделя. Но очень близко, потому что у украинцев выставится огромное количество войск», - приводит его слова пресс-служба.
Он отметил, что после взятия Артемовска украинская армия воспользуется тем, что ЧВК «Вагнер» втянута внутрь города, чтобы «резать с двух сторон с флангов».
Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы перестанут брать украинских солдат в плен. Пригожин прокомментировал появившийся в Сети аудиоперехват разговора бойцов ВСУ. Они приняли решение застрелить раненого вагнеровца. По словам предпринимателя, «Вагнер» никогда не нарушал международные законы гуманизма. О пленных необходимо заботиться, а не наносить им увечья, сказал Пригожин, пообещав «уничтожать всех на поле боя», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru