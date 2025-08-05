Скончался бывший президент Румынии Ион Илиеску

Бывший президент Румынии Ион Илиеску умер на 96-м году жизни в больнице Бухареста «Профессор доктор Агриппа Ионеску». Медучреждение, подведомственное румынской разведке SRI, сообщило, что смерть экс-главы государства была зафиксирована в 15:55. С июня Илиеску находился в стационаре с диагнозом рак легких. В последние дни его состояние резко ухудшилось.

Илиеску занимал пост президента Румынии три срока: с 1989 по 1992 год, затем с 1992 по 1996 год и вновь с 2000 по 2004 год. Он возглавил страну после свержения Николае Чаушеску и долгое время оставался влиятельной политической фигурой. В последние годы экс-президент вел уединенный образ жизни, не появлялся на публике и лишь изредка публиковал записи в своем блоге.