Скончался бывший президент Румынии Ион Илиеску
Бывший президент Румынии Ион Илиеску умер на 96-м году жизни в больнице Бухареста «Профессор доктор Агриппа Ионеску». Медучреждение, подведомственное румынской разведке SRI, сообщило, что смерть экс-главы государства была зафиксирована в 15:55. С июня Илиеску находился в стационаре с диагнозом рак легких. В последние дни его состояние резко ухудшилось.
Илиеску занимал пост президента Румынии три срока: с 1989 по 1992 год, затем с 1992 по 1996 год и вновь с 2000 по 2004 год. Он возглавил страну после свержения Николае Чаушеску и долгое время оставался влиятельной политической фигурой. В последние годы экс-президент вел уединенный образ жизни, не появлялся на публике и лишь изредка публиковал записи в своем блоге.
Политическая биография Илиеску была омрачена судебным разбирательством, связанным с событиями июня 1990 года. Тогда, по версии военной прокуратуры, власти страны с его ведома применили силу против мирных демонстрантов в Бухаресте, что привело к гибели четырех человек, многочисленным травмам, изнасилованиям и незаконным задержаниям.
В апреле 2024 года Генпрокуратура Румынии предъявила Илиеску обвинения в преступлениях против человечности. Процесс по этому делу на момент смерти бывшего президента оставался незавершенным, передает «Радиоточка НСН».
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