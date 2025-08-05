Четверо работников водоканала погибли в ЛНР при атаке дрона ВСУ

Четверо сотрудников «Сватовского водоканала» погибли в результате удара беспилотника ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

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По данным силовых структур, целью украинского дрона стал служебный автомобиль предприятия.

«Также под ударом вражеских БПЛА оказался Сватовский маслозавод, предварительно пострадавших нет», - добавил Пасечник.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ погибли два мирных жителя, направлявшихся к автобусной остановке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияВСУБеспилотникиЛНР

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