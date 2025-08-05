Россельхознадзор запретил ввоз живых овец из Болгарии и Румынии

В ведомстве указали, что запрет введён в связи с регистрацией вспышек оспы овец и коз в указанных странах.

Отмечается, что ограничения на ввоз и транзит также распространяются на продукцию из мясосырья, молоко и молочные продукты, корма животного происхождения и другое сырьё и изделия, полученные от убоя овец и коз.

Кроме того, под запрет попало бывшее в употреблении оборудование для содержания животных, их убоя и переработки.

Ранее Россельхознадзор ввёл ограничения на импорт молочной продукции в Россию от азербайджанских компаний «Allbuy» и «Milk products», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

