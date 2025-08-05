Россельхознадзор запретил ввоз живых овец из Болгарии и Румынии
Временный запрет ввели в России на ввоз и транзит по территории страны живых овец и коз из Болгарии и Румынии. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
В ведомстве указали, что запрет введён в связи с регистрацией вспышек оспы овец и коз в указанных странах.
Отмечается, что ограничения на ввоз и транзит также распространяются на продукцию из мясосырья, молоко и молочные продукты, корма животного происхождения и другое сырьё и изделия, полученные от убоя овец и коз.
Кроме того, под запрет попало бывшее в употреблении оборудование для содержания животных, их убоя и переработки.
Ранее Россельхознадзор ввёл ограничения на импорт молочной продукции в Россию от азербайджанских компаний «Allbuy» и «Milk products», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru