Президент Мексики отвергла идею Трампа о вводе войск США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила на пресс-конференции в Национальном дворце, что президент США Дональд Трамп во время одного из телефонных разговоров предлагал ввести американские войска на территорию Мексики.

По словам главы государства, этот вопрос был немедленно отклонён и не подлежал обсуждению.

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Шейнбаум подчеркнула, что инициатива не рассматривается в рамках двусторонней повестки, несмотря на обострение ситуации с безопасностью внутри страны. Она отметила, что Трамп понял позицию мексиканской стороны.

Президент также заявила, что сотрудничество с США возможно в рамках обмена информацией и координации действий, но без внешнего вмешательства. Она подчеркнула, что Мексика будет настаивать на взаимодействии, основанном на уважении суверенитета и принципах равноправия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАМексика

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