Президент Мексики отвергла идею Трампа о вводе войск США
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила на пресс-конференции в Национальном дворце, что президент США Дональд Трамп во время одного из телефонных разговоров предлагал ввести американские войска на территорию Мексики.
По словам главы государства, этот вопрос был немедленно отклонён и не подлежал обсуждению.
Шейнбаум подчеркнула, что инициатива не рассматривается в рамках двусторонней повестки, несмотря на обострение ситуации с безопасностью внутри страны. Она отметила, что Трамп понял позицию мексиканской стороны.
Президент также заявила, что сотрудничество с США возможно в рамках обмена информацией и координации действий, но без внешнего вмешательства. Она подчеркнула, что Мексика будет настаивать на взаимодействии, основанном на уважении суверенитета и принципах равноправия, передает «Радиоточка НСН».
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