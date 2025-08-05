Президент Мексики отвергла идею Трампа о вводе войск США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила на пресс-конференции в Национальном дворце, что президент США Дональд Трамп во время одного из телефонных разговоров предлагал ввести американские войска на территорию Мексики.

По словам главы государства, этот вопрос был немедленно отклонён и не подлежал обсуждению.