Леди Гага записала песню для второго сезона «Уэнсдей»

В издании утчонили, что речь идёт о композиции «Dead Dance». Отмечается, что официально трек выйдет только в сентябре, поэтому поклонники сериала услышат его первыми.

Кроме того, Леди Гага примет непосредственное участие в проекте. В продолжении «Уэнсдей» певица исполнит роль учительницы академии «Невермор» Розалин Ротвуд.

Ранее в бразильском Рио-де-Жанейро бесплатный концерт Леди Гаги посетили более двух млн человек, сообщает RT.

