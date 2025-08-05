Леди Гага записала песню для второго сезона «Уэнсдей»
Американская певица Леди Гага записала песню для второго сезона сериала «Уэнсдей», показа которого стартует 6 августа. Об этом сообщает Variety.
В издании утчонили, что речь идёт о композиции «Dead Dance». Отмечается, что официально трек выйдет только в сентябре, поэтому поклонники сериала услышат его первыми.
Кроме того, Леди Гага примет непосредственное участие в проекте. В продолжении «Уэнсдей» певица исполнит роль учительницы академии «Невермор» Розалин Ротвуд.
Ранее в бразильском Рио-де-Жанейро бесплатный концерт Леди Гаги посетили более двух млн человек, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru