Цена бензина Аи-95 снова обновила рекорд

Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 августа, когда тонну Аи-95 оценили в 77 001 рубль.

Бензин Аи-92 стал дороже на 1,01% - его стоимость составила 67 314 рублей за тонну. Летний дизель подорожал на 0,29% - до 58 305 рублей за тонну, а цена авиакеросина прибавила 5,64% и составила 70 986 рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы, наоборот, стали дешевле на 2,55% - 18 506 рублей за тонну.

Ранее Россия стала 15-й в списке европейских стран по доступности бензина. Исследование показало, что на среднюю зарплату россияне могут приобрести порядка 1360 литров топлива Аи-95, сообщает «Свободная пресса».

