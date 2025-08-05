Цена бензина Аи-95 снова обновила рекорд
Стоимость бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Согласно данных торгов, тонна топлива подорожала на 1,25% - до 77 967 рублей.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 августа, когда тонну Аи-95 оценили в 77 001 рубль.
Бензин Аи-92 стал дороже на 1,01% - его стоимость составила 67 314 рублей за тонну. Летний дизель подорожал на 0,29% - до 58 305 рублей за тонну, а цена авиакеросина прибавила 5,64% и составила 70 986 рублей за тонну.
Сжиженные углеводородные газы, наоборот, стали дешевле на 2,55% - 18 506 рублей за тонну.
Ранее Россия стала 15-й в списке европейских стран по доступности бензина. Исследование показало, что на среднюю зарплату россияне могут приобрести порядка 1360 литров топлива Аи-95, сообщает «Свободная пресса».
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